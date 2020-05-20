В издании ivbq.ru сообщают о том, что средняя стоимость гречки в Ленинградской области достигла 90 рублей.

Согласно словам журналистов, за последние 4 месяца текущего года средняя цена гречневой крупы повысилась до 89,83 рубля за один килограмм – это на 21,2 процента выше, чем за тот же отрезок времени 2019 года. Манная крупа при этом подорожала на 5,8 процента, а овсяная – всего на 1,4 процента.

В Росстате отмечают, что в Санкт-Петербурге гречка подорожала не так сильно, как в Ленобласти. Сейчас ее средняя стоимость составляет 96,22 рубля, что на 19,4 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.