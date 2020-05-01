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В главке полиции по Амурской области сообщили о том, что сегодня, 1 мая, в Тынде было обнаружено тело работницы правоохранительных органов.

Труп был обнаружен в одной из квартир населенного пункта. Согласно предварительным сведениям, женщина покончила жизнь самоубийством. На место инцидента выехали специалисты по работе с личным составом управления МВД по региону.

Согласно словам Константина Носкова, главы регионального управления МВД, по факту данного происшествия будет обязательно проведена служебная проверка. В рамках нее планируется установить все обстоятельства и причины случившегося.

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