В главке полиции по Амурской области сообщили о том, что сегодня, 1 мая, в Тынде было обнаружено тело работницы правоохранительных органов.

Труп был обнаружен в одной из квартир населенного пункта. Согласно предварительным сведениям, женщина покончила жизнь самоубийством. На место инцидента выехали специалисты по работе с личным составом управления МВД по региону.

Согласно словам Константина Носкова, главы регионального управления МВД, по факту данного происшествия будет обязательно проведена служебная проверка. В рамках нее планируется установить все обстоятельства и причины случившегося.