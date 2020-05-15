Научные сотрудники Йельского института выяснили, что собаки способны подчиняться командам роботов, но только если машины обладают человекоподобной внешностью.

Людям зачастую проще взаимодействовать с девайсами, оснащенными искусственным интеллектом, чем с обычными гаджетами. Поэтому исследователи решили выяснить, распространяется ли данное правило на зверей. Для этого они провели эксперимент с участием 34 собак, отличавшихся между собой возрастом и породой.

Затем животных поделили на 2 группы: первой приходилось слушать команды от гуманоидного робота, а второй – от простой колонки. Возле собак при этом стояли их владельцы и исследователи. Оказалось, что эти домашние питомцы способны воспринимать команды, когда их дают машины с внешностью человека. На колонки они не обратили никакого внимания.