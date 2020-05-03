Представители Министерства здравоохранения Астраханской области сообщили о смерти пятого жителя региональной столицы, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.

Отмечается, что умерший вчера, 2 мая, 68-летний пациент лечился в Александро-Мариинской больнице, начиная с 22 апреля. До этого его лечили в медучреждении «РЖД Медицина», где у мужчины обнаружили двустороннюю пневмонию. Он был переведен в другую клинику после того, как сделанный ему тест на коронавирус показал положительный результат.

Во время осмотра грудной клетки зараженного врачи нашли у него онкологическую болезнь. Пожилого мужчину было решено подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачи не смогли спасти его из-за стремительного роста раковой опухоли.