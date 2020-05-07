В управлении МВД по Калининградской области сообщили о том, что в региональной столице две школьницы угнали машину у 39-летнего мужчины, с которым они познакомились в соцсетях.

Согласно словам местных полицейских, они получили заявление от местного жителя, в котором он сообщил об угоне своего транспортного средства. Позднее правоохранители выяснили, что данное преступление было совершено 15-летней девушкой. Оказалось, что мужчина познакомился с двумя учащимися местной школы, а затем пригласил их к себе в гости. Находясь в квартире своего нового знакомого, злоумышленницы взяли ключи от его авто, а затем ушли.

Сев в чужой автомобиль, школьницы начали разъезжать по улицам города. Затем, не справившись с управлением, они столкнулись с другой машиной. Подростков задержали и доставили в полицейский отдел. В отношении них завели уголовное дело.