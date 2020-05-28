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Исполнитель Сергей Шнуров, сошедшийся с продюсером Иосифом Пригожиным в конфликте, заявил о ненужности российских звёзд.

Шнуров сообщил о том, что некоторые российские звёзды в период эпидемии коронавирусной инфекции столкнулись с финансовыми проблемами. При этом у них нет поддержки и от собственной аудитории. Так, зрители лишь злорадно ухмыляются, когда слышат жалобы от артистов, и советуют им идти на обычную работу. Да и возвращения некоторых звёзд на сцену практически никто и не ждёт.

В связи с этим Шнуров задался вопросом, как все эти артисты умудрялись зарабатывать раньше. Как он считает, эти люди нужны не зрителям, а властям, распределяющих бюджет, а все “лайки” в соцсетях и подписчики являются липовыми. Это же объясняет и то, почему концерты у многие звёзд весьма “унылые” – основную прибыль они получают не за их счёт, а за различные “дни города”. Шнуров отмечает, что за свои деньги на выступления этих артистов никто не пойдёт.

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