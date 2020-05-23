Недавно у Сати Казановой и её семьи заподозрили коронавирусную инфекцию.

Казанова вместе с семьёй период карантина переживает в Кабардино-Балкарии. Как сообщила певица, у неё полтора дня держалась высокая температура, также была слабость и ломота в теле. Она предположила, что её заразили мама с сестрой. Симптомы продержались более суток.

Были сданы тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали отрицательный результат. Однако у мамы Сати было диагностировано двухстороннее воспаление лёгких. Её поместили в стационар, общее состояние её здоровья на данный момент неизвестно.

Сати с сестрой отправились домой, где ближайшее время проведут в самоизоляции под наблюдением врачей. Также певица сообщила, что вернётся в Москву после улучшения своего состояния, где сдаст новые анализы для более точного результата.