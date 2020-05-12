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В домах Московской области возобновят подачу тепла.

Как сообщается, поэтапное отключение отопления в регионе началось с 1 мая, и к 7 мая оно было полностью остановлено. Уточняется, что отопительный сезон, согласно постановлению правительства, завершается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице находилась на уровне или выше восьми градусов выше нуля.

Однако из-за неблагоприятного ухудшения погодных условий и резкого похолодания, которое, как отмечается, будет до нуля градусов, а также для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей области, было принято решение возобновить подачу тепла. Таким образом, с 13 мая в домах Подмосковья вновь начнёт работать отопление.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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