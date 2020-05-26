Последние несколько недель иранские военные перебрасывают на территорию Сирии некое вооружение, и Израиль, которому это явно не по душе, не может им помешать.

После того, как самолёты Ирана дважды за неделю приземлились на российской авиабазе, Израиль больше не проводил атаки по иранским военным. Как отмечается, в Тель-Авиве понимают, что их действия могут быть расценены как провокация против России, что сулит им большими проблемами.

Таким образом, самолёты Ирана находятся под защитой С-400, и в таких условиях Израиль не может рисковать. Любая провокация со стороны Израиля будет немедленно пресечена, а на попытку атаки будет произведён ответный удар.

Однако прекращать агрессию против Ирана и Сирии в Тель-Авиве, по всей видимости, не планируют.