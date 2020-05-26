СМИ назвали одной из версий крушения американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22 воздействие российской системы РЭБ.

Истребители потерпели крушение у берегов Флориды, сообщается, что у них произошёл комплексный отказ систем из-за мощного воздействия РЭБ. Как отмечается, радиоэлектронный центр России находится на Кубе, и он был построен ещё во времена СССР.

Долгое время поднимался вопрос о присутствии на базе военных России, и решить это удалось только после того, как Владимир Путин лично посетил Кубу. В настоящее время станция радиоэлектронной разведки продолжает работать. Не исключается, что истребители США действительно могли попасть под воздействие базы РЭБ, так как они очень зависимы от спутниковых систем, и сбой мог произойти из-за любых помех.