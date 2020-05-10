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В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.

Согласно словам военных экспертов, террористы неспроста атаковали военную базу ВКС России именно вчера, 9 мая. Дело в том, что на ней в этот период времени осуществлялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, поэтому боевики надеялись застать российских военных врасплох.

В Минобороны РФ пока никак не отреагировали на данную информацию. В агентстве отмечают, что если боевики действительно совершили нападение на российскую базу, то это указывает на новый виток конфликта в Сирии.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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