В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.

Согласно словам военных экспертов, террористы неспроста атаковали военную базу ВКС России именно вчера, 9 мая. Дело в том, что на ней в этот период времени осуществлялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, поэтому боевики надеялись застать российских военных врасплох.

В Минобороны РФ пока никак не отреагировали на данную информацию. В агентстве отмечают, что если боевики действительно совершили нападение на российскую базу, то это указывает на новый виток конфликта в Сирии.