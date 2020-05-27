Банк РФ опубликовал статистические данные, согласно которым граждане страны уже 4-й месяц подряд продолжают массово забирать валюту из финансовых учреждений.

Отмечается, что за апрель текущего года российские вкладчики сняли 1 миллиард 100 миллионов долларов. Всего за первые 4 месяца нынешнего года они забрали 8 миллиардов 300 миллионов долларов, то есть почти всю валюту, накопленную за предыдущий год (8 миллиардов 600 миллионов долларов). Наиболее значительный отток произошел в марте, когда банковские вкладчики забрали около 5 миллиардов долларов.

Согласно словам экспертов, есть две основные причины вывода валюты из банков. Первая из них связана с низкой доходностью соответствующих депозитов, а вторая – со слухами о том, что государство якобы собирается в будущем изъять подобные вклады. Некоторые кредитные учреждения к тому же сами стали закрывать валютные депозиты.