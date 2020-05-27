читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Банк РФ опубликовал статистические данные, согласно которым граждане страны уже 4-й месяц подряд продолжают массово забирать валюту из финансовых учреждений.

Отмечается, что за апрель текущего года российские вкладчики сняли 1 миллиард 100 миллионов долларов. Всего за первые 4 месяца нынешнего года они забрали 8 миллиардов 300 миллионов долларов, то есть почти всю валюту, накопленную за предыдущий год (8 миллиардов 600 миллионов долларов). Наиболее значительный отток произошел в марте, когда банковские вкладчики забрали около 5 миллиардов долларов.

Согласно словам экспертов, есть две основные причины вывода валюты из банков. Первая из них связана с низкой доходностью соответствующих депозитов, а вторая – со слухами о том, что государство якобы собирается в будущем изъять подобные вклады. Некоторые кредитные учреждения к тому же сами стали закрывать валютные депозиты.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Приморье отец ушёл в лес с детьми, чтобы спастись от коронавируса

В Приморском крае отец увёл троих своих детей в лес, чтобы “спрятаться”… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.05.2020
  • читать 1 минуту

В России разработали новый способ выявления коронавируса

Учёные обнаружили, что следы нового коронавируса можно достаточно быстро обнаружить в образцах… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.05.2020
  • читать 1 минуту

Александр Дрозденко опубликовал фото нового питомца

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram сообщил о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 мая – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 27 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 27 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 27 мая – ясно, до 20 °C | Подольск, 27 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир, 27 мая – небольшая облачность, до 23 °C |