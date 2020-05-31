Российская Федерация осуществила передачу боевых самолетов МиГ-29 сирийским военно-воздушным силам. Соответствующая церемония состоялась на российской авиабазе «Хмеймим».

Военные эксперты отмечают, что данные действия являются еще одним шагом России по укреплению обороноспособности арабской республики. Они добавляют, что в плане своих характеристик эти истребители значительно превышают параметры многих зарубежных аналогов, поэтому могут дать отпор большинству боевых машин.

Указывается также, что два истребителя из переданных имеют учебно-боевую модификацию. Таким образом, сирийские пилоты смогут тренироваться и улучшать свое мастерство в условиях, приближенных к реальному бою.