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Российская Федерация осуществила передачу боевых самолетов МиГ-29 сирийским военно-воздушным силам. Соответствующая церемония состоялась на российской авиабазе «Хмеймим».

Военные эксперты отмечают, что данные действия являются еще одним шагом России по укреплению обороноспособности арабской республики. Они добавляют, что в плане своих характеристик эти истребители значительно превышают параметры многих зарубежных аналогов, поэтому могут дать отпор большинству боевых машин.

Указывается также, что два истребителя из переданных имеют учебно-боевую модификацию. Таким образом, сирийские пилоты смогут тренироваться и улучшать свое мастерство в условиях, приближенных к реальному бою.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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