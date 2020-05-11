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Издание ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК России, рассказало о тестировании новейшей гиперзвуковой авиаракеты с борта Ту-22М3.

Согласно словам собеседника информагентства, это оружие не является частью ракетной серии X-32, представляя собой «абсолютно иное» изделие. Он добавил, что разработка новой ракеты стартовала 5-6 лет назад. Она должна будет стать частью вооружения модифицированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Напоминаем, что в Российской Федерации официально создаются два типа гиперзвуковых ракет для авиации. Первая называется «Кинжал» и может быть использована истребителями МиГ-31К. Вторая разрабатывается для Су-57 – ее наименование и технические параметры до сих пор не раскрыты.

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