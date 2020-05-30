Специалисты предполагают, что Турция планирует закрепить своё положение в Чёрном море.

Поводом для такого предположения является намерение Турции дать разрешение кораблям НАТО проходить из Средиземного моря по Стамбульскому каналу. Как отмечается, завершение строительства этого канала даёт возможность обойти конвенцию Монтрё, а это, в свою очень, представляет угрозу для России, и весьма серьёзную. Кроме того, в последнее время Турция стала весьма активно использовать боевую авиацию над Чёрным морем, и отправлять свои военные самолёты в полёты над нейтральными водами.

Стамбульский канал, который планирует прорыть Турция, представляет собой канал протяжённостью в 45 километров. Он не будет попадать под какие-либо международные ограничения. Как сообщает немецкое издание “Die Welt”, президент Турции уже неоднократно заявлял о том, что он не собирается отступать от намерения создать этот канал.