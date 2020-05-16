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Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в рамках передачи “Жить здорово!” рассказал о первых признаках тяжёлой формы коронавирусной инфекции.

Так, одним из главных признаков является постоянная высокая температура – от 38,5 градуса и выше. Также весьма часто проявляют себя кашель и одышка, частое дыхание около 20-30 движений в минуту.

По словам ведущей Елены Малышевой, именно одышка должна насторожить человека, и если он обнаружил её у себя, ему следует немедленно обратиться к врачам. Кроме того, может добавиться снижение насыщения крови кислородом.

Также отмечаются такие признаки, как цианоз – посинение кожного покрова и слизистой оболочки, а также губ и ногтей. Потеря обоняния также может свидетельствовать о заболевании коронавирусной инфекцией.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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