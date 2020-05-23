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В Башкирии прокуратура организовала проверку после жалоб врачей Архангельского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 23 мая.

Как сообщается, врачи и прочий медицинский персонал, принимающие участие оказании необходимой помощи людям с коронавирусной инфекции, написали коллективную жалобу на местных чиновников на нарушения при начислении им заработной платы, а также стимулирующих выплат. Согласно заявлению прокуратуры, после получения результатов проверки будет принято решение о вопросе мер прокурорского реагирования в случае, если основания для этого будут найдены.

Также осуществляется проверка сведений о подобных нарушениях, которые были недавно опубликованы в СМИ.

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