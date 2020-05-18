В управлении МВД по Москве сообщают о том, что в столице в ходе драки между покупателем и продавцом дивана последний получил контузию и травму глаза.

Согласно словам правоохранителей, данный инцидент произошел в минувшую субботу, 16 мая, в Замоскворечье. К местному жителю приехал москвич, который недавно купил у него диван. Покупателю не понравилось качество товара, из-за чего возник конфликт. Продавца несколько раз ударили в лицо. В результате врачи диагностировали у него повреждение левого глаза и легкую контузию.

Полицейские заявили, что по факту случившегося была организована проверка. В настоящее время ими изучается вопрос об открытии уголовного дела. Если вину покупателя докажут, то ему будет грозить тюремное заключение.