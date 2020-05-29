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Представители управления СК России по Республике Марий Эл сообщили об открытии уголовного дела в отношении местной жительницы, которая покусала стража порядка на рынке.

Данный инцидент произошел в населенном пункте Параньга. 38-летняя женщина пришла в общественное место без медицинской маски. Ее заметил участковый, который сообщил, что она нарушает масочный режим. Нарушительница попробовала уйти, не став называть своего имени, но работник полиции догнал ее. После этого женщина укусила его за руку.

На данный момент времени следователи выясняют все причины случившегося. В СМИ напоминают, что в регионе масочный режим начал действовать с 20 апреля. Он обязывает местных жителей надевать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест или совершении поездок на такси и автобусах.

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