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Во время эпидемии коронавирусной инфекции предприятия в Подмосковье поменяли формат своего производства.

Часть из них занялась выпуском наиболее актуальных на сегодняшний день товаров, такие как защитные маски и антисептики. Таким образом, этот шаг позволил организациям сохранить места работников и их зарплаты, а ряд из них даже создали новые места.

Так, ООО “Автохимпроект” выпускает антисептики, партии которых уже отправились в больницы. Кроме того, компания выпускает дезинфицирующие средства для автотранспорта. Выпуском антисептиков занялась и компания “Кэн-Пак Завод Упаковки”.

Многие организации начали шить маски. Отмечается, что производителям масок компенсируют 80% от стоимости оборудования. Подать заявку можно на портале электронных услуг.

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