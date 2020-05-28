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На «Телеграм»-канале «Милитарист» появился видеоролик, на котором демонстрируется встреча военных колонн США и РФ во время патрулирования Сирии.

На размещенных кадрах можно увидеть, как бронемашины обеих армий следуют друг за другом неподалеку от сирийского населенного пункта Камышлы. Указывается, что на этот раз никаких конфликтов и стычек между военными не произошло. На одном из КамАЗов осуществлялась перевозка зенитного комплекса ЗУ-23.

В СМИ ранее сообщили, что военнослужащие России в минувшее воскресенье, 24 мая, закрыли дорогу боевому патрулю Соединенных Штатов в провинции Хасеке, так как американское командование заранее не предупредило о прохождении своей колонны в данном регионе. В результате американцы развернулись и поехали обратно.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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