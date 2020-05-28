На «Телеграм»-канале «Милитарист» появился видеоролик, на котором демонстрируется встреча военных колонн США и РФ во время патрулирования Сирии.

На размещенных кадрах можно увидеть, как бронемашины обеих армий следуют друг за другом неподалеку от сирийского населенного пункта Камышлы. Указывается, что на этот раз никаких конфликтов и стычек между военными не произошло. На одном из КамАЗов осуществлялась перевозка зенитного комплекса ЗУ-23.

В СМИ ранее сообщили, что военнослужащие России в минувшее воскресенье, 24 мая, закрыли дорогу боевому патрулю Соединенных Штатов в провинции Хасеке, так как американское командование заранее не предупредило о прохождении своей колонны в данном регионе. В результате американцы развернулись и поехали обратно.