Появилось видео сноса старой водонапорной башни в Бийске

В Сети размещен ролик, на котором можно увидеть, как специалисты сносят старую водонапорную башню в Бийске с помощью взрыва.

Снос был осуществлен 29 мая в районе «Пятачка». В местных СМИ сообщают, что сооружение находилось в окрестностях овощеконсервного предприятия. Демонтажники решили ускорить процесс, просто подорвав башню. Взрыв оказался настолько сильным, что напугал многих местных жителей.

На 8-секундной записи можно увидеть, что монолитная башня после взрыва рассыпалась, словно карточный домик, оставив после себя огромный столб пыли. Люди, стоящие неподалеку, стали разбегаться, однако оператор продолжил снимать.