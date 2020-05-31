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В Сети размещен ролик, на котором можно увидеть, как специалисты сносят старую водонапорную башню в Бийске с помощью взрыва.

Снос был осуществлен 29 мая в районе «Пятачка». В местных СМИ сообщают, что сооружение находилось в окрестностях овощеконсервного предприятия. Демонтажники решили ускорить процесс, просто подорвав башню. Взрыв оказался настолько сильным, что напугал многих местных жителей.

На 8-секундной записи можно увидеть, что монолитная башня после взрыва рассыпалась, словно карточный домик, оставив после себя огромный столб пыли. Люди, стоящие неподалеку, стали разбегаться, однако оператор продолжил снимать.

Появилось видео сноса старой водонапорной башни в Бийске

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