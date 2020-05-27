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На видеоканале шестого флота военно-морских сил Соединенных Штатов был размещен ролик, на котором демонстрируется перехват самолета P-8A Poseidon двумя российскими Су-35.

Отмечается, что данное происшествие случилось над акваторией Средиземного моря. Оно длилось более 60 минут. Американское командование сообщило, что российские летчики действовали «непрофессионально». Они заявили, что истребители зажали патрульное воздушное судно с обеих сторон, не давая ему тем самым безопасно осуществлять маневры.

Представители американских ВМС регулярно сообщают о перехвате своих воздушных судов российскими самолетами. Один из таких инцидентов произошел в апреле. Российское Министерство обороны при этом сообщило, что все полеты истребителей осуществлялись без каких-либо нарушений международных правил.

Появилось видео перехвата американского патрульного самолета российскими Су-35

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