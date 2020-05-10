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Пользователи Сети раскритиковали певицу Ольгу Бузову за её публикации, посвящённые 75-летию Дня Победы.

Бузова 9 мая опубликовала ряд фото, сделанных в военной форме. Фотосессия состоялась в лесной чаще, певица предстала с заплетёнными в косы волосами и с одуванчиком в руках. Подписчики Бузовой же отметили её неуместный вид для фото подобной тематики – яркий макияж, украшения, маникюр. Кроме того, певица опубликовала видеозапись, на которой предстала в роли возлюбленной солдата, бегущей ему навстречу.

В комментариях подписчики Ольги назвали её публикации “кощунством”, сообщив, что в то время женщины не думали о макияже, а мечтали лишь о куске хлеба. Также они сообщили, что всё выглядит слишком наигранно и лицемерно. В итоге Бузовой посоветовали не “устраивать карнавал” из Дня Победы.

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