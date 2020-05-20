Представители губернатора Подмосковья сообщили о том, что медработники региона в рамках работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции получат 3 типа доплат.

Согласно их словам, речь идет о региональных, президентских и федеральных выплатах, являющихся дополнительными мерами поддержки медработникам. Первые предусмотрены для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, пневмонией или ОРВИ с 14 февраля текущего года. Расчет осуществляется за каждую смену, а размер доплаты варьируется от 10 до 50 тысяч рублей.

Что касается федеральных выплат, то они предусмотрены медикам, которые оказывают помощь людям, зараженным COVID-19. Расчет проводится за отработанные смены. Начисление этих доплат началось с 30 января. Их размер зависит от среднемесячного дохода медработника.