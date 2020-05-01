В Подмосковье на братской могиле «Налепина дача», в которой похоронено свыше тысячи солдат, собираются возвести новый отель.

По словам Михаила Старшинова, представителя правозащитного центра партии «Единая Россия», в прошлом году после проведения историко-культурной экспертизы было решено добавить данное захоронение в список объектов культурного наследия. Однако позднее стало известно, что этот участок принадлежит частному лицу, а в документах указано, что на нем похоронено только 9 бойцов.

По словам правозащитников, на участке уже были осуществлены незаконные раскопки, а после коронавируса собственник намерен построить на нем гостиницу. Поэтому они решили обратиться к Андрею Воробьеву, губернатору Подмосковья, и Сергею Забатурину, прокурору области, с просьбой проверить законность проводимых действий.