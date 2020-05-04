Не нужно быть специалистом в области строительства, чтобы понимать, что фундамент выступает в роли ключевой части здания. Нередка ситуация, когда владельцы частных домов обнаруживают проседание фундамента. Опасно ли это? Безусловно. Во-первых, сооружение меняет форму. Во-вторых, оно трескается.

Почему происходит просадка фундамента

В большинстве случаев такая проблема происходит по банальной причине — монтаж был осуществлен неправильно. Если доверить строительство неопытным специалистам, с такой проблемой легко столкнуться. В результате фундамент получает ту нагрузку, на которую он совершенно не был рассчитан.

Что касаемо просадки грунта. Относиться к этой проблеме посредственно нельзя. Потому что на фундаменте она сказывается крайне негативным образом. Суть в том, что грунтовые воды способны изменить свое русло. Соответственно, меняется в худшую сторону состояние грунта. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, нужно осуществлять геологические работы по всему участку. Многие же в целях экономии заказывают работы только по конкретной части.

Также хотим отметить, что даже в процессе грамотных, детальных подсчетов невозможно на 100% предотвратить проседание грунта (именно он оказывает огромное влияние на фундамент).

Инженерно-геологические работы — это та вещь, на которой будущему домовладельцу ни в коем случае нельзя экономить. Если доверить такие работы непрофессионалам, в будущем вы можете столкнуться с такой историей, когда строение было возведено на слабом грунте. В таком случае обязательно произойдет просадка основания фундамента — это лишь вопрос времени.

Что делать, если фундамент начал проседать

Если очевидна просадка фундамента, игнорировать проблему нельзя. Самое грамотное решение в подобной ситуации — это обратиться в надежную и профессиональную компанию с большим опытом. Мы рекомендуем компанию «ЮРИТЕК», в число услуг которой входит усиление и стабилизация фундамента. В своей работе специалисты полагаются на уникальную и проверенную технологию. «ЮРИТЕК» использует специальный геополимерный состав. Он используется в целях заполнения всех пустот, для чего применяются специальные трубки.

Способ работы компании «ЮРИТЕК» будет удобен для домовладельцев. Поскольку не нужно выносить все конструкции из помещения. Также работы специалистов не создают большого шума.