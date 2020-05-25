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В Санкт-Петербурге в одном из магазинов сети “Пятёрочка” одна из покупательниц сняла на видео крысу, бегающую по фруктам.

Видеозапись была размещена в Telegram-канале издания “Подъём” 20 мая. На записи можно увидеть, как одна из крыс сидит в картонной коробке, из которой позднее выглядывает другой грызун, ещё одна крыса бегает по помещению. Сопровождается видео возмущением женщины и комментариями ребёнка.

На следующий день после публикации видео, как рассказали представители пресс-службы X5 Retail Group, была проведена двойная дезинфекция против крыс. Сам же магазин был закрыт до 28 мая для того, чтобы в полной мере провести необходимую дезинфекцию.

Также, как заявили представители компании, обработка помещений проводится регулярно, а крысы, вероятнее всего, появились из подвала.

Питерскую "Пятёрочку" закрыли на дезинфекцию из-за видео с крысами

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