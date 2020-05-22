Жители Санкт-Петербурга в возрасте от 50 лет и старше смогут бесплатно пройти курсы по переподготовке или повышению квалификации. Для этого из бюджета выделят более 20 миллионов рублей.

Отмечается, что петербуржцы предпенсионного возраста, которые подтвердили свой статус в ПФР, смогут воспользоваться бесплатным учебным сертификатом для повышения своей квалификации или прохождения обучения на новую специальность. Поучаствовать в программе удастся как незанятым, так и работающим жителям города.

Власти Северной столицы России отмечают, что сертификаты смогут получить более 380 петербуржцев. На данные цели будет потрачено 20,4 миллиона рублей. Для участия в программе нужно отправить соответствующую заявку в центр занятости. Тем, кто не получает пенсию или зарплату, будут выдавать стипендию, величина которой составит 12 тысяч рублей.