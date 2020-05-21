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Американский медбрат из Калифорнии поделился своими фотографиями после излечения от коронавируса.

Как рассказал 43-летний Майк Шульц, он в начале марта посетил Майами-Бич, где проходил Зимний Фестиваль. На мероприятии присутствовали тысячи людей. На тот момент о коронавирусе уже было известно, но никаких мер против его распространения практически не применялось. Майк полагал, что достаточно регулярно мыть руки и не трогать лицо.

После вечеринки коронавирусом заразились 38 человек, трое из них в итоге скончались. Шульца госпитализировали, он провёл в больнице шесть недель. Из них более месяца он провёл со специальной трубкой в лёгких, и постоянно принимал снотворное.

Фотография Майка из палаты поразила пользователей Сети. До болезни мужчина весил 86 килограмм, а сейчас потерял более 20 килограмм. Он постоянно чувствует слабость, а его руки трясутся, когда он печатает на телефоне.

Футбол:
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  • Анна
  • 21.05.2020
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