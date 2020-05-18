Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями.

Как отмечается, это относится к епископу Армавирской и Костомукшской епархий – Игнатию (Бузину) и Игнатию (Тарасову). На сайте патриархии указывается, что местом пребывания епископа Игнатия (Бузина) является город Краснодар, епископа Игнатия (Тарасова) – Петрозаводск. Они будут находиться в городах до рассмотрения своих дел в Высшем общецерковном суде.

Причины, по которой епископы были отстранены от управления, не уточняются. Как отмечается в указе предстоятеля РПЦ, в адрес епископов поступили документально аргументированные обвинения в церковных нарушениях. При это некоторое время назад в соцсетях появились сведения интимного содержания, касающиеся епископа Костомукшского. На тот момент он заявил, что обратился в полицию с жалобой на нападки в свой адрес.