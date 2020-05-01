Зарубежное издание The Sun решило рассказать о том, как дети знаменитостей проводят свои дни, находясь на карантине, введенном из-за распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, Сторми Дженнер, дочь самой молодой миллиардерши на планете Кайли, любит ездить на своем игрушечном электрокаре и купаться в личном бассейне. Другие члены семейства Кардашьян решили опубликовать в соцсетях комнаты и спальни своих детей, в которых хранятся сотни дорогостоящих кукол и вещей.

Луиза Зиссман, бизнеследи из Великобритании, показала, как она прогуливается вместе с детьми на пони, принадлежащем их семье. Она также опубликовала фото, на которых можно увидеть личную игровую площадку, водную горку и стену для скалолазания. Ферни Макканн, известная ведущая, любит сидеть в джакузи вместе с дочкой Сандей.