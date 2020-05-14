В соцсети «Твиттер» был размещен видеоролик, на котором демонстрируется полет нового высокоскоростного вертолета под названием SB-1 Defiant, созданного в США.

Отмечается, что в ходе проведенных тестов летательный аппарат смог подтвердить заявленные характеристики и возможности, включая быстрое маневрирование на низкой высоте. По мнению американских журналистов, данная новинка является настоящей революцией в области вертолетостроения, так как демонстрирует невероятные умения при посадке и взлете.

Благодаря инновационной схеме с соосным размещением винтов, выполненных по особой конструкции, этот вертолет способен перемещаться со скоростью 460 км/ч и выполнять при этом сложные маневры. Эти параметры позволят использовать новую боевую машину для проведения специальных операций.