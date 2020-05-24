Эксперты кино решили опубликовать список самых лучших сериалов и полнометражных картин, относящихся к жанру «боевик».

Согласно словам специалистов, собранные им киноленты способны порадовать зрителей даже при просмотре во второй или третий раз. На 1-й строчке оказалась настоящая классика жанра в лице «Крепкого орешка», главную роль в которой сыграл Брюс Уиллис. Его герой пытается спасти заложников от группы террористов в небоскребе. Затем идет динамичный боевик «Джон Уик» с Киану Ривзом.

На 3-е место был поставлен фильм «Скала», снятый Майклом Бэйем в 1996 году. В нем снялись такие известные актеры как Николас Кейдж и Шон Коннери. Действия картины происходят в знаменитом тюремном комплексе «Алькатрас». Далее был указан комедийный боевик «Час пик», где дуэт из Криса Такера и Джеки Чана спасает дочку китайского консула из рук злодеев.