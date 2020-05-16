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Житель Липецка получил серьезные ожоги от обычной газовой зажигалки, когда пытался прикурить у себя на балконе.

Перед сном 15 мая мужчина вышел покурить на балкон. Во время прикуривания сигареты от газовой зажигалки, та по непонятным причинам взорвалась у него в руках.

Пострадавший вызвал скорую помощь и был доставлен в больницу с серьезными ожогами рук и лица. Как сообщили прессе, сейчас его жизни ничего не угрожает. Специалисты работают над выяснением причин происшествия. Сотрудники экстренных служб советуют не держать зажигалки вблизи источников тепла, на открытом солнце. При использовании их стоит держать максимально далеко от тела и одежды.

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