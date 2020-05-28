Житель Пензенской области, подозреваемый в изнасиловании и убийстве четырнадцатилетней школьницы, не признал свою вину и отказался давать показания.

В управлении СКР по региону напоминают, что в минувшую пятницу, 22 мая, девочка вышла из квартиры на прогулку и пропала. На следующий день работники правоохранительных органов обнаружили тело ребенка в лесной зоне Первомайского района. Вскоре они задержали подозреваемого в ее убийстве – им оказался житель населенного пункта Засечный в возрасте 41 года.

Представители областного управления МВД при этом продемонстрировали ролик, на котором показано, как мужчина признается в том, что он задушил девочку, якобы оскорбившую ее. Затем он раздел школьницу и оставил ее тело в лесу. Если его признают виновным, то ему будет грозить пожизненное тюремное заключение.