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В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.

Модернизированный радар развернут менее чем в трех десятках километрах от российской границы, поэтому норвежцы обеспокоены возможной реакцией Кремля. Стиг Нильсен, житель Варде, боится негативных последствий для города, так как США и Россия, по его мнению, практически ведут войну друг с другом.

Еще один горожанин – Асл Кристиансен – и вовсе считает установку радара незаконной, так как возле него будут проживать свыше двух тысяч человек. Он считает, что их здоровье может пострадать из-за работы этого устройства. Однако военные Норвегии уверяют граждан в том, что у них нет никаких причин для беспокойства

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