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В Ленинградской области продолжается похолодание.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 13 мая, жителей региона ждёт в основном облачная погода с редкими прояснениями. Кроме того, ожидаются осадки.

Так, в тёмное время суток на западе региона ночью местами пройдёт дождь, а в восточной части области стоит ждать в основном мокрый снег. В большинстве регионов днём также вероятны осадки в виде дождя.

Температура воздуха ночью опустится ниже нуля и будет составлять от -3 до +2 градусов, при этом у водоёмов температура может подниматься до +5 градусов. Днём ожидается до +8 градусов. Атмосферное давление практически не изменится.

Ветер ночью – западный, северо-западный, днём поменяет направление на юго-западный со скоростью от 3-х до 8-ми метров в секунду.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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