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Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксёрский поединок.

Причиной, как сообщается, являются недавние слова Соловьева о блогере Василии Уткине. Конфликт между ними начался после критики блогером действий властей, осуществляемых из-за коронавирусной инфекции. По его мнению, предпринятые меры являются неэффективными. Соловьев резко его раскритиковал, в результате чего телеведущий и блогер начали весьма негативно высказываться в отношении друг друга.

Джигурда, в свою очередь, выразил уверенность, что Соловьев может лишь издеваться над людьми, не имеющих столько влияния, как он. Он в своём Instagram вызвал его на боксёрский поединок, заявив, что Соловьев тренируется и боксом занимается, а также моложе его. Таким образом, постоять за себя во время боя он должен суметь, хотя Джигурда и пообещал его нокаутировать.

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