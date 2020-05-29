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Российские учёные “научили” нейросети определять характер человека по его фотографиям.

В исследовании были использованы данные о том, как черты лица человека, такие как его скулы, челюсти, размер и контуры глаз, и так далее, демонстрируют его дружелюбность, открытость миру и эмоциональную стабильность. По мнению специалистов, черты лица и характеристики личности зависят от одних и тех же генов.

“Обученная” нейросеть проверила фотографии 12 тысяч добровольцев, и дала верный ответ об их характере в примерно в 60% случаев. Отмечается, что участники эксперимента заполняли психологические анкеты для проверки выводов нейросети.

Как сообщается, что в настоящее время подобная технология даёт более верные результаты, чем физиогномисты. В дальнейшем планируется работа над усовершенствованием системы.

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