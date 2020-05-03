Популярное телевизионное шоу «Маска», показанное каналом НТВ, было решено продлить на второй сезон. Раскрыта дата его начала.

Напоминаем, что 1 марта 2020 года на телеканале состоялась премьера новой передачи, созданной по мотивам американского шоу под названием The Masked Singer. В рамках нее на сцене выступали различные знаменитости, лица которых скрыты масками. Несколько членов жюри должны были угадывать, кто именно прячется за маской. Зрители при этом голосовали за самое лучшее выступление.

В первом сезоне победу смог одержать исполнитель Анатолий Цой, который скрывался за маской льва. После завершения передачи многие зрители начали задаваться вопросом о его продолжении, и вот недавно руководство НТВ сообщило, что оно стартует в феврале следующего года.