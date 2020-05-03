Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярное телевизионное шоу «Маска», показанное каналом НТВ, было решено продлить на второй сезон. Раскрыта дата его начала.

Напоминаем, что 1 марта 2020 года на телеканале состоялась премьера новой передачи, созданной по мотивам американского шоу под названием The Masked Singer. В рамках нее на сцене выступали различные знаменитости, лица которых скрыты масками. Несколько членов жюри должны были угадывать, кто именно прячется за маской. Зрители при этом голосовали за самое лучшее выступление.

В первом сезоне победу смог одержать исполнитель Анатолий Цой, который скрывался за маской льва. После завершения передачи многие зрители начали задаваться вопросом о его продолжении, и вот недавно руководство НТВ сообщило, что оно стартует в феврале следующего года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Виолончелист оркестра «Таврический» проведет концерт в режиме онлайн

Игорь Ботвин, виолончелист ленинградского оркестра «Таврический», собирается провести концерт в режиме онлайн… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 мая – дождь, до 10 °C | город Мытищи, 3 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 мая – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 3 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир, 3 мая – небольшой дождь, до 17 °C |