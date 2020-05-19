Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), модель из Белоруссии, разместила на своей страничке в «Инстаграме» несколько новых снимков, на которых она изображена вместе с рэп-исполнителями Моргенштерном и Гуфом.

Девушке стало интересно, возле кого она лучше смотрится, поэтому задала соответствующий вопрос своим подписчикам. Большинство поклонников отметили, что с Гуфом. Некоторые пользователи решили также поподробнее узнать о личной жизни музыканта, спросив, встречается ли он сейчас с кем-нибудь. Рыбка почти сразу же ответила, что у певца нет девушки.

Ранее Вашукевич приняла участие в программе «Последний герой. Зрители против звезд», однако, она не продержалась в ней и одного дня, так как ей не удалось найти общий язык с другими участниками шоу. В результате модели пришлось покинуть остров.