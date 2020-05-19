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Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), модель из Белоруссии, разместила на своей страничке в «Инстаграме» несколько новых снимков, на которых она изображена вместе с рэп-исполнителями Моргенштерном и Гуфом.

Девушке стало интересно, возле кого она лучше смотрится, поэтому задала соответствующий вопрос своим подписчикам. Большинство поклонников отметили, что с Гуфом. Некоторые пользователи решили также поподробнее узнать о личной жизни музыканта, спросив, встречается ли он сейчас с кем-нибудь. Рыбка почти сразу же ответила, что у певца нет девушки.

Ранее Вашукевич приняла участие в программе «Последний герой. Зрители против звезд», однако, она не продержалась в ней и одного дня, так как ей не удалось найти общий язык с другими участниками шоу. В результате модели пришлось покинуть остров.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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