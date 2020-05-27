Большая часть бойцов, принадлежащих ЧВК Вагнера, эвакуировались из города Ливии Бени-Валид.

Конвой бойцов, протянувшийся на несколько километров, был снят на видео турецким агентством “Анадолу”. Отмечается, что колонна имела протяжённость примерно в семь километров. Направлялись бойцы на юг Ливии.

Информация о том, имелись ли в конвое средства ПВО, которые находились в аэропорту Бени-Валид, отсутствует.

Как отмечается, ЧВК Вагнера участвует в вооружённых конфликтах на территории стран Африки, а в Ливии они воюют на стороне Ливийской национальной армии. Сторонниками последних являются также Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Также неофициальным союзником считается Саудовская Аравия.