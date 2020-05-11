Сотрудники управления МВД по Ульяновской области сообщили о том, что они составили административный протокол на пришедшую к ним без медицинской маски женщину.

Согласно их словам, жительница Ульяновска пришла в полицию 21 апреля, желая написать заявление на бывшего супруга, якобы удерживающего у себя сына, который по решению суда должен жить с матерью. Работники правоохранительных органов при этом попытались объяснить ей, что этим вопросом занимаются судебные приставы, поэтому посоветовали ей обратиться в УФССП. Они также сделали ей замечание из-за отсутствия у нее индивидуальных средств защиты.

Однако посетительница категорично отказалась надевать маску, причем, по ее словам, у нее она была, но лежала в машине. После нескольких предупреждений полицейские обвинили ее в административном нарушении. Теперь ей грозит штраф.