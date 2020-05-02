По поручению Александра Дрозденко был проверен магазин OBI, находящийся на Мурманском шоссе.

Проверка была осуществлена силами комитета по развитию малого, среднего и потребительского рынка Ленобласти. Поводом для проверки послужили поступившие многочисленные жалобы на то, что в торговом центре много посетителей без масок, вопреки указу губернатора.

В итоге всё же выяснилось, что в магазин без масок не пускают, но некоторые посетители просто отказывают их надевать и снимают после того, как зашли в помещение. Им делают словесные замечания. Также отмечается, что детям на входе раздают маски бесплатно, а в самом магазине одновременно находится не более 250 человек. В кассовой зоне нанесена разметка для соблюдения дистанции.