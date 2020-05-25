В рамках передачи «Ты не поверишь!» сообщили о том, что родные погибшей исполнительницы Юлии Началовой поставили на ее могиле гранитное надгробие черного цвета.

Указывается, что родственники умершей не успели разместить памятник в марте, когда состоялась годовщина ее смерти. Надгробие оказалось довольно скромным – на нем размещено изображение улыбающейся звезды.

Напоминаем, что Началова скончалась 16 марта прошлого года в возрасте 39 лет. Причиной ее смерти стало заражение крови, возникшее из-за травмы ноги. Когда она поступила в медицинское учреждение, врачи сразу же ввели ее в кому, так как у нее резко ухудшилось состояние. К сожалению, медикам не удалось спасти знаменитость.