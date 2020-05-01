Сотрудники Росгвардии и полиции собираются регулярно совершать рейды в местах скопления людей в городе Санкт-Петербург на майские праздники.

Представители петербургской администрации сообщили, что работники правоохранительных органов намерены составлять административные протоколы на горожан, нарушающих режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем власти не запретили местным жителям ехать на свои дачи. Однако останавливаться в случайных местах Ленинградской области будет нельзя. Все магазины в регионе закроют – закупать продукты разрешат только в Северной столице России.