В Елизовском районе на Камчатке очевидцы заметили вышедшего на трассу медведя.

Как сообщается, животное вышло на трассу “Морпорт – Аэропорт” на 26-м километре. О выходе медведя на трассу очевидцы сообщили в правоохранительные органы региона для организации патрулирования. К поиску животного были привлечены также опытные охотоведы и егеря.

Администрация Елизовского городского поселения в связи с появлением хищника обратилась к местным жителям с просьбой проявлять бдительность и соблюдать предельную осторожность поблизости от 26-го километра. Рекомендуется не покидать дом без необходимости в вечернее время, в особенности в одиночестве. Также необходимо следить за местонахождением детей.