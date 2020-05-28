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В Елизовском районе на Камчатке очевидцы заметили вышедшего на трассу медведя.

Как сообщается, животное вышло на трассу “Морпорт – Аэропорт” на 26-м километре. О выходе медведя на трассу очевидцы сообщили в правоохранительные органы региона для организации патрулирования. К поиску животного были привлечены также опытные охотоведы и егеря.

Администрация Елизовского городского поселения в связи с появлением хищника обратилась к местным жителям с просьбой проявлять бдительность и соблюдать предельную осторожность поблизости от 26-го километра. Рекомендуется не покидать дом без необходимости в вечернее время, в особенности в одиночестве. Также необходимо следить за местонахождением детей.

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