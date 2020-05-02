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В Ленинградской области на автобусах разместили фотографии ветеранов Великой отечественной войны. Данная акция проводится в честь скорого празднования Дня Победы.

О данном мероприятии рассказал Александр Дрозденко, губернатор региона, на своей страничке в соцсетях. Он добавил, что перед размещением фото были проведены беседы с ветеранами и их родными. Глава области также поблагодарил участников ВОВ за одержанную ими победу над нацистами.

Ранее появилась информация о разработке мобильного приложения, с помощью которого любой желающий сможет поучаствовать в онлайн-версии памятной акции под названием «Бессмертный полк». Она была создана специалистами ИТМО.

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