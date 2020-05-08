читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Горно-Алтайске было направлено в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, раздевшегося в присутствии несовершеннолетних девочек.

Как сообщается, инцидент произошел в текущем году днём 15 февраля в одном из торговых центров города. 56-летний мужчина, находясь в рядом с двумя девочками, которым было 10 и 11 лет, умышленно разделся.

Напуганные дети убежали, и сообщили о произошедшем продавцу ближайшего отдела. Женщина, в свою очередь, тут же уведомила полицию. Мужчина в скором времени был задержан и заключён под стражу.

Во время расследования свою вину мужчина признал, дал показания, и полностью раскаялся в содеянном. Уголовное дело в настоящее время завершено и направлено в суд.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Россия перебросила в Сирию свыше сотни танков Т-90

В арабском информагентстве Al-Masdar News сообщили о прибытии в порт Тартус, расположенном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Томске 10-летний мальчик “угнал” у отца автомобиль и уехал вместе с младшей сестрой

В Томской области 10-летний мальчик “угнал” у своих родителей автомобиль Toyota Highlander.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту

Коллеги Рудковской и Плющенко поддержали их после скандала вокруг их сына

Скандал вокруг семилетнего Саши, сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, набирает обороты.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 мая – ясно, до 11 °C | город Мытищи, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 мая – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 8 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев, 8 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир, 8 мая – пасмурно, до 15 °C |