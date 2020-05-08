В Горно-Алтайске было направлено в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, раздевшегося в присутствии несовершеннолетних девочек.

Как сообщается, инцидент произошел в текущем году днём 15 февраля в одном из торговых центров города. 56-летний мужчина, находясь в рядом с двумя девочками, которым было 10 и 11 лет, умышленно разделся.

Напуганные дети убежали, и сообщили о произошедшем продавцу ближайшего отдела. Женщина, в свою очередь, тут же уведомила полицию. Мужчина в скором времени был задержан и заключён под стражу.

Во время расследования свою вину мужчина признал, дал показания, и полностью раскаялся в содеянном. Уголовное дело в настоящее время завершено и направлено в суд.